POL-LIP: Detmold - Alles falsch gemacht

Lippe (ots) - (RB) Am Freitag, 20.01.2017, gegen 18:57 Uhr, fiel einer Zivilstreife in Detmold auf der Lageschen Straße ein Pkw auf, welcher mit gestohlenen Kennzeichen bestückt war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das längst nicht der einzige Fehler war, den der 27-jährige Fahrer begangen hatte. Er besaß zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis und der Pkw war zum Tatzeitpunkt nicht zugelassen. Weiterhin ergaben sich beim Fahrer Anzeichen für einen kürzlich erfolgten Drogenkonsum, was die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog. Der 28-Jährige muss sich nun demnächst für alle seine Verstöße vor Gericht verantworten.

