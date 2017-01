POL-LIP: Bad Salzuflen / Hagen. Vermisster hat sich gemeldet.

Lippe (ots) - Der seit dem vergangenen Samstag vermisste 63-Jährige, der sich zu der Zeit in Bad Salzuflen aufhielt (wir berichteten am Donnerstag), ist wieder da. Der aus Hagen stammende Mann hat sich aufgrund der Suche nach ihm bei der Polizei gemeldet und ist mit der Wohnortdienststelle in Kontakt, so dass die Suche nach ihm eingestellt werden kann. Ich bitte die Redaktionen, das Foto und den Erstbericht in den Nachrichten bzw. den Homepages zu löschen. Die Polizei Lippe bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mann.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell