POL-LIP: Lemgo. Mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft.

Lippe (ots) - Die Drogenfahnder der Polizei Lippe haben Mitte der Woche in Lemgo zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Seit Monaten verdichteten sich Hinweise auf einen "Hot-Spot" in der Paulinenstraße, von wo aus Drogen umgeschlagen werden sollen. Nachdem die akribischen Ermittlungen soweit gediehen waren, dass aus den Hinweisen konkrete Ergebnisse wurden, "schlugen" die Fahnder zu und durchsuchten insgesamt sechs Wohnungen in einem Gebäude. Dabei stellten sie 1 Kilo Marihuana und Kokain im unteren fünfstelligen Wert sicher. Die beiden Haupttäter, ein 34-jähriger Zuwanderer und ein 31-jähriger Südeuropäer, beide in Lemgo aufhältig, wurden vor Ort festgenommen und nach ihren Vernehmungen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass beide den Gang in die U-Haft antreten mussten. Weitere Verfahren sind gegen Mittäter und Drogenabnehmer eingeleitet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell