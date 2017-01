POL-LIP: Lügde. Brandursache steht noch nicht fest.

Lippe (ots) - Im Fall des Wohnhausbrandes in der Schillerstraße in Lügde (wir berichteten am Donnerstag) laufen die Ermittlungen im Hinblick auf die mögliche Brandursache auf Hochtouren. Neben den Brandermittlern der lippischen Kripo ist auch ein externer Brandsachverständiger mit der Ursachenforschung beauftragt worden. Mit einem Ergebnis ist frühestens im Laufe der kommenden Woche zu rechnen. Zur Schadenshöhe liegen ebenfalls noch keine Angaben vor. Auch hier ist vermutlich erst ein Ergebnis nach Beendigung der kompletten Untersuchung vor Ort festzustellen. Das Haus ist komplett ausgebrannt. Zu den Gesundheitszuständen der durch das Feuer verletzten Personen kann derzeit keine weitere Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell