POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher scheitert an Haustür.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße einzudringen. Der oder die Täter hebelten jedoch vergeblich an der Hauseingangstür. Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Hinweise zu dem Wohnungseinbruchsversuch oder verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

