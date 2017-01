POL-LIP: Lage. Ford aufgebrochen.

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen knackte ein bislang Unbekannter einen Ford auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes an der Detmolder Straße auf. Der Dieb schlug zwischen 10:30 und 11 Uhr zu. Außer der Fernbedienung für ein elektrisches Garagentor fiel dem Täter nichts in die Hände. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232-95950.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell