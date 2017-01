POL-LIP: Detmold. Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots) - Donnerstagmittag ereignete sich auf der Kreuzung Bielefelder Straße / Gutenbergstraße / Kissinger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen verletzten. Gegen 11:50 Uhr wollte der 85-jährige Fahrer eines VW an der beampelten Kreuzung bei "grün" von der Kissinger Straße aus geradeaus in die Gutenbergstraße fahren. Zeitgleich befuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Nissan die Bielefelder Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Dabei drehte sich der Nissan einmal um die eigene Achse. Die 52-Jährige sowie eine 82-jährige Beifahrerin im VW verletzten sich bei dem Unfall. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090 zu melden.

