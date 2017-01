POL-LIP: Detmold. Trickdieb erbeutet Portemonnaie.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag erbeutete ein unbekannter Trickdieb ein Portemonnaie mit einer bislang unbekannten Menge an Bargeld. Gegen 12 Uhr gelangte der Mann unter einem Vorwand in das zu der Zeit geschlossene Cafe in der Meierstraße. Gegenüber der Angestellten gab er sich als Mitarbeiter der Firma "Sky" aus, der die vorhandenen TV-Receiver austauschen müsse. Während die Frau kurz das Cafe verließ, griff sich der Dieb die Geldbörse vom Tresen und verschwand in unbekannte Richtung. Der Mann ist Mitteleuropäer, etwa 25 - 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlank. Er spricht akzentfreies Hochdeutsch und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Winterjacke sowie eine graue Strickmütze. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann auch weiterhin versuchen wir mit dieser Masche an das Geld von Gewerbetreibenden zu gelangen. Möglicherweise ist er auch schon andernorts damit aufgetreten. Hinweise zu dem Dieb nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090 entgegen.

