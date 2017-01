POL-LIP: Lügde - Brand eines Einfamilienhauses

Lippe (ots) - (FH) Am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle ein Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Schillerstraße in Lügde gemeldet. Das Feuer breitete sich sehr rasch aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits lichterloh in Flammen. Ein 90 Jahre alter Hausbewohner wurde von einem Nachbarn aus dem brennenden und verqualmten Haus gerettet. Er wurde bei diesem Brand schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber vom Unglücksort in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Eine 70jährige Hausbewohnerin wurde mit dem Rettungswagen verletzt ins Krankenhaus in Bad Pyrmont eingeliefert. Ein 59 Jahre alter Hausbewohner wurde nur leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lügde hatten den Brand gegen 17.30 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch in den Abendstunden an. Das Haus wurde durch den Brand total zerstört. Durch das Feuer kamen in dem Haus zwei Hunde ums Leben. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell