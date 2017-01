POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Vermisstem.

Vermisster H. aus Bad Salzuflen / Hagen Bild-Infos Download

Lippe (ots) - Seit dem vergangenen Samstag (14. Januar) wird der 63-jährige Herbert Heringhaus aus Hagen vermisst. Herr H. befand sich aufgrund eines Reha-Aufenthaltes in Bad Salzuflen und wurde letztmalig am Samstag gegen 18.00 Uhr an der "Alte Vlothoer Straße" in der Badestadt gesehen. Weitere Hinweise deuten darauf hin, dass er sich am frühen Sonntagmorgen auf der Rastanlage "Lipperland" an der A2 aufgehalten hat. Der 63-Jährige ist vermutlich mit seinem dunklen Renault Kangoo Rapid mit den Zulassungskennzeichen HA-IA 905 unterwegs. Am Fahrzeug befinden sich hinten rechts und links weiße Kurierabzeichen in Form eines Briefumschlags oder Autos mit Flügeln. Der Vermisste, der dringend auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen ist, könnte auch in Richtung Hagen unterwegs sein. Er ist etwa 175 cm groß, hat eine normale Statur, graue Haare und trägt eine Brille. Darüber hinaus ist er bekleidet mit einer braunen Hose und einem schwarzen Pullover. Vermutlich hat er einen roten Rucksack dabei. Wer den Mann oder seinen PKW gesehen hat bzw. Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell