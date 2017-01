POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Golf beschädigt und nicht gemeldet.

Lippe (ots) - Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Karlstraße ist am Mittwochvormittag ein VW Golf beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrer hat mit seinem Wagen den grauen Golf berührt und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro angerichtet. Die Beschädigung ist gegen 10.00 Uhr entdeckt worden. Ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern, verschwand der Verursacher. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell