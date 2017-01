POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Frisiersalon und Kosmetikstudio.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch sind Einbrecher in einen Frisörsalon an der Ritterstraße und in ein Kosmetikstudio an der Wenkenstraße eingestiegen. Aufgrund der Nähe der beiden Tatorte zueinander geht die Kripo von einem Tatzusammenhang aus. Nachdem sich die Unbekannten in der Ritterstraße entsprechenden Zugang verschafft und dadurch Sachschaden verursacht hatten, suchten sie in den Räumen nach möglicher Beute. Sie verschwanden mit einen weißen iPod (Apple), einem silberfarbenen iPod (Apple), zwei Tablets in schwarz/grau und etwas Wechselgeld. Beim Einbruch in das Kosmetikstudio verursachten die Täter ebenfalls entsprechenden Sachschaden und durchwühlten danach Behältnisse und Mobiliar. Sie erbeuteten vermutlich einen kleinen zweistelligen Geldbetrag. Wer verdächtige Personen oder auch ein Fahrzeug in Zusammenhang mit den Einbrüchen beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05222 / 98180 an die Kripo Bad Salzuflen zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell