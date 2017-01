POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Zwei Verletzte.

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B238 in Höhe "Dalbke" sind am frühen Mittwochabend eine Autofahrerin und ein Autofahrer verletzt worden. Die 20-jährige Fahrerin war gegen 19.30 Uhr in ihrem Seat von Langenholzhausen in Richtung Hohenhausen unterwegs und verlor aufgrund von einsetzender Straßenglätte die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern, rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem VW Touran eines 40-Jährigen zusammen. Beide Personen verletzten sich leicht und sind im Klinikum behandelt worden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die geschätzte Sachschadenshöhe liegt bei 12.500 Euro.

