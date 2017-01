POL-LIP: Lage. Audi A3 beschädigt.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag ist ein grauer Audi, der an der Heidenschen Straße gegenüber der Hausnummer 24 geparkt hat, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Nach Lage der Spuren könnte der Wagen durch ein Fahrzeug berührt worden sein, das rückwärts von einem gegenüberliegenden Grundstück auf die Straße gefahren wurde. Zeugen beobachteten einen Fahrer, der aus seinem Auto stieg und sich den Schaden am Audi ansah. Anschließend verschwand er jedoch mit seinem Wagen ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Audi geht an die 1.000 Euro. Die Tatzeit lag zwischen 13.30 Uhr und 16.15 Uhr. Weitere Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell