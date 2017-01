POL-LIP: Lemgo. Hochwertige Werkzeuge gestohlen.

Lippe (ots) - Aus einem Fiat Ducato sind an der Nacht zu Mittwoch hochwertige Werkzeuge gestohlen worden. Der Wagen hat im Biesterbergweg in Höhe der Einmündung Max-von-der-Laue-Straße geparkt und wurde von unbekannten Tätern aufgebrochen. Es wurden drei Motorkettensägen der Marke STIHL, ein Freischneider der Marke STIHL, eine Heckenschere der Marke STIHL, ein weiteres Kombigerät der Marke STIHL und ein Salzstreugerät unbekannter Herkunft sowie zwei Leitern gestohlen. Die Täter waren vermutlich mit einem Fahrzeug unterwegs, das in der Nähe gestanden haben könnte. Wem im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder wer Angaben zum Verbleib der Beute machen kann, der wird gebeten sich unter der Rufnummer 05261 / 9330 bei der Kripo in Lemgo zu melden.

