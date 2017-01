POL-LIP: Detmold. BMW Z4 in der Tiefgarage beschädigt.

Lippe (ots) - In der Tiefgarage der "Deutschen Bank" an der Bismarckstraße ist am Montag ein blauer BMW-Sportwagen vom Typ Z4 beschädigt worden. Ein Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Der Wagen war dort von 13.10 Uhr bis gegen 14.30 Uhr abgestellt und ist durch ein anderes Fahrzeug beim Rangieren berührt worden. Die Schadenshöhe dürfte bei gut 1.000 Euro liegen. Es liegen Hinweise vor, wonach möglicherweise ein weißer VW Golf der neueren Generationen als Verursacherfahrzeug in Betracht kommt. Entsprechenden Farbabrieb fand die Polizei am BMW. Möglicherweise hat der Fahrer oder die Fahrerin des Golfs die Kollision auch nicht eindeutig mitbekommen. Hinweise auf den oder die Verursacherin nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen. Die Zufahrt zur Tiefgarage liegt an der Lortzingstraße.

