POL-LIP: Detmold. Einbruch in Vereinsheim.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag drangen Einbrecher in das Vereinsheim der SF Berlebeck-Heiligenkirchen ein und suchten dort nach Beute. Das Vereinshaus liegt neben der Grundschule Heiligenkirchen am "Hohler Weg". Die Täter hatten sich entsprechenden Zugang verschafft und in den Räumen des Sporthauses nach Beute gesucht. Nach bisher vorliegenden Informationen ist vermutlich nichts gestohlen worden. Wer Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben kann, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK Detmold zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell