POL-LIP: Detmold. Handtasche geraubt - Zeuge verfolgte Täter.

Lippe (ots) - Einer 46-jährigen Frau ist am Dienstagabend die Handtasche entrissen worden. Ein couragierter Zeuge verfolgte die beiden Täter und wurde selbst bedroht. Die Tat spielte sich gegen 18.20 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Wotanstraße und der Röntgenstraße in Richtung Klinikum ab. Das Opfer befand sich in Begleitung ihrer Mutter. Zeugen beobachteten zwei Männer, die hinter den Frauen gingen und von denen einer plötzlich die Handtasche entriss. Beide Täter liefen dann ein kleines Stück zurück und bogen dann in einen anderen Fußweg ein, der in Richtung Haus 2 des Klinikums führt. Ein Zeuge, der die Szenerie beobachtet hat, rannte hinter den Tätern, die sich getrennt hatten, her und näherte sich einem von beiden. Der zückte allerdings ein Messer und drohte damit, so dass der Zeuge vernünftigerweise Abstand hielt. Der Täter durchsuchte daraufhin die Handtasche und warf sie dann von sich. Anschließend verschwand er in Richtung Wehrenhagenstraße. Als der Zeuge die Tasche an sich nahm, um sie dem Opfer zurück zu bringen, begegnete ihm plötzlich in der Sofienstraße der Mittäter, der aber seinerseits den Zeugen erkannte und sofort ebenfalls in Richtung Wehrenhagenstraße flüchtete. Die Täter sind zwischen 170 und 180 cm groß. Beide trugen dunkle Bekleidung in Form von Jacken und könnten zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Der Mann mit dem Messer sprach hochdeutsch. Aus der Tasche wurde die Geldbörse gestohlen. Weitere Hinweise in Zusammenhang mit der Tat nimmt das KK Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell