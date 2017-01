POL-LIP: Bad Salzuflen. Briefmarken geklaut.

Lippe (ots) - Über das vergangene Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma "Am Hasselbruch". Nach dem Aufbrechen eines Fensters durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Fündig wurden sie in Form von Postwertzeichen im Wert eines geringen dreistelligen Eurobetrags. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222-98180.

