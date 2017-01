POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Gefährliches Hindernis.

Lippe (ots) - Unbekannte bereiteten am Montagnachmittag auf der Anliegerstraße "Vallentruper Weg" ein gefährliches Hindernis für Verkehrsteilnehmer. Der oder die Täter spannten einige Meter Stacheldraht quer über die dortige Fahrbahn. Ein 74-jähriger Anlieger fuhr um 14:30 Uhr mit seinem Honda gegen den Draht. Hier blieb es bei einem Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Mit deutlich schwereren Folgen hätte dieser gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr für Zweiradfahrer enden können. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261-9330 entgegen.

