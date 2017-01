POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Dieb schleicht sich ein.

Lippe (ots) - Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am vergangenen Samstag im Bürgerhaus "Am Markt" vermutlich einschließen lassen. Der Täter gelangte zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in das Gebäude. Mitglieder eines Vereins, die gegen 14 Uhr wieder ins Bürgerhaus gingen, stellten ein offenes Fenster sowie eine Fehlende, graue Geldkassette fest. Der Unbekannte erbeutete einen geringen Geldbetrag. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261-9330.

