POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Firmeneinbruch.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Betrieb an der Industriestraße im Gewerbegebiet "Farmbeck". Nach dem Aufbrechen eines Fensters versuchten der oder die Einbrecher einen eingebauten Tresor zu stehlen. Dieses Vorhaben misslang. Möglicherweise fühlten sich die Täter auch gestört. Erbeutet wurden letztendlich zwei hochwertige Navigationsgeräte, die im Ernteeinsatz Anwendung finden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261-9330.

