POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher unterwegs.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen in Horn-Bad Meinberg. Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hamelner Straße brachen Diebe mehrere Münzautomaten auf. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Am Wällenweg war ein Vereinsheim das Ziel von Einbrechern. Nach dem gewaltsamen Eindringen in das Gebäude brachen die Täter einen Getränkeautomaten auf und entnahmen daraus Flaschen und vermutlich Bargeld. In der Bahnhofstraße in Horn drangen Unbekannte in den Lagerraum eines Fleischereibetriebes ein. Hieraus entwendeten die Täter gefrorenes Lamm-, Rinder- sowie Hähnchenfleisch im Gesamtwert von zirka 1.000 Euro. In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei in Blomberg um sachdienliche Hinweise oder auch um verdächtige Wahrnehmungen, die Sie bitte unter der Rufnummer 05235-96930 mitteilen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell