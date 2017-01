POL-LIP: Bad Salzuflen. Alles falsch gemacht...

Lippe (ots) - ...hat ein 18-jähriger Mann aus Lemgo am frühen Sonntagmorgen. Zunächst war er gegen 5:30 Uhr mit einem Ford Mondeo von der Ahmser Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Ford erlitt Totalschaden und musste später abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige alkoholisiert war. Einen gültigen Führerschein hatte er ebenfalls nicht. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren manipuliert und nicht für den Ford ausgegeben. Da die Eigentumsverhältnisse nicht einwandfrei feststehen, musste der Ford sichergestellt werden. Dahingehend laufen die Ermittlungen noch. Der 18-Jährige, dem eine Blutprobe entnommen wurde, wird sich demnächst für diese Delikte vor Gericht verantworten müssen. Zeugen des Unfalls, der sich, in Richtung Lockhausen gesehen, auf Höhe des Ortsausgangsschildes ereignete, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222-98180, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell