POL-LIP: Augustdorf. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer stoppen Trunkenheitsfahrt.

Lippe (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Ford Transit die Waldstraße in Richtung Detmold. Dabei geriet er immer wieder auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Gegen 17 Uhr fuhr er schließlich auf das Gelände einer Tankstelle an der Pivitsheider Straße. Zeugen, denen die unsichere Fahrweise aufgefallen war, baten Soldaten der Bundeswehr, die sich ebenfalls auf dem Tankstellengelände befanden, um Hilfe. Gemeinsam hinderten sie den Mann, bis zum Eintreffen der Beamten, an der Weiterfahrt. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der 47-Jährige seinen Führerschein abgeben. Demnächst wird er sich für diese Trunkenheitsfahrt vor Gericht verantworten müssen.

