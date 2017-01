POL-LIP: Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots) - 32791 Lage (ho) In der Nacht auf Samstag wurde kurz vor 05:00 Uhr eine PKW-Fahrerin bei einem Unfall auf der Schötmarschen Straße leicht verletzt. Die 20-jährige Salzuflerin war mit ihrem Nissan Micra auf der Fahrt nach Bad Salzuflen, als sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum prallte. Ihr Pkw überschlug sich daraufhin und rutschte auf dem Dach über die Straße. Die Verletzte konnte sich mit Hilfe eines Ersthelfers aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf bei der Fahrerin die Ursache für den Unfall gewesen sein.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell