POL-LIP: Unfallflucht bei Schneeglätte

Lippe (ots) - 32694 Dörentrup (ho) Am Samstagabend gegen 21:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem VW Polo die B 66 in Richtung Lemgo. In einer Linkskurve kam der Lemgoer auf Grund von Schneeglätte ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er ein Element eines Aluzaunes und beschädigte diesen. Unmittelbar nach Besichtigung des Schadens entfernte er sich zunächst, kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück. Anschließend setzte er seine Fahrt abermals in Richtung Lemgo fort, ohne den Schaden zu regulieren. Dort wurde er von der Streife angehalten und hinsichtlich seiner Beteiligung an der Unfallflucht überprüft. Es folgt eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell