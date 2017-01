POL-LIP: Gastwirt von Gästen geschlagen

Lippe (ots) - 32791 Lage (ho) Am Samstagabend wurde der Wirt einer Gaststätte an der Lemgoer Straße von zwei Gästen attackiert. Die beiden Männer wurden im Laufe des Abends zunehmend aggressiver, so dass sich der Wirt dazu entschloss, ihnen keinen Alkohol mehr auszuschenken. Daraufhin kamen die zwei unbekannten Männer hinter die Theke und schlugen dem Wirt gegen den Kopf. Anschließend flüchteten sie in Richtung Hochbrücke. Der verletzte Wirt musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell