POL-LIP: Wohnungseinbruch durch Alarmanlage vereitelt

Lippe (ots) - 32108 Bad Salzuflen (ho) Unbekannte Täter hebelten am Freitagabend gegen 19:000 Uhr an der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Platanenstraße ein Fenster zum Gäste-WC auf und kletterten durch selbiges ins Haus. Dabei lösten sie die Einbruchsalarmanlage des Hauses aus und flüchteten ohne Beute. Der Eigentümer des Hauses befand sich zur Tatzeit im Urlaub. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wollte die Polizeistreife in Tatortnähe einen jungen Mann kontrollieren, der prompt zu Fuß die Flucht antrat. Nachdem Die Streife ihn dann gestellt hatte, offenbarte sich auch schnell der Grund für seine Flucht. Der Mann hatte zwar nichts mit dem Einbruch zu tun, führte aber in seinem Rucksack eine nicht unerhebliche Menge Rauschgift bei sich. Der 20-jährige Salzufler wurde daraufhin festgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell