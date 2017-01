POL-LIP: Lemgo. Nicht gemeldet ...

Lippe (ots) - ... hat sich ein Verursacher, der oder die am Donnerstag einen schwarzen VW Polo auf dem Parkplatz des Klinikums an der Rintelner Straße beschädigt hat. Der Wagen stand von 05.45 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem Gelände des Klinikums, und zwar auf dem Parkplatz hinter dem Parkhaus, als er durch ein unbekanntes Fahrzeug berührt wurde, dessen Fahrer oder Fahrerin anschließend verschwand. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell