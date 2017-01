POL-LIP: Lemgo. 500 Euro Sachschaden am Opel.

Lippe (ots) - Auf dem Marktkauf-Parkplatz an der Grevenmarschstraße ist am Donnerstag ein Opel Insignia beschädigt worden. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Der graue Wagen war dort von 15.30 Uhr bis gegen 16.30 Uhr geparkt und wurde hinten links durch ein unbekanntes Fahrzeug berührt. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell