POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. In Firmenhalle eingedrungen.

Lippe (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma für Kunststoff verarbeitende Artikel "Am Kreuzweg" im "Industriegebiet Echternhagen" eingestiegen. Die Täter suchten dort nach Beute und verließen das Gebäude wieder. Ersten Überprüfungen zufolge haben die Unbekannten nichts mitgenommen. Wer etwas im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet hat, wird gebeten sich unter 05261 / 9330 bei der Kripo in Lemgo zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell