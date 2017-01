POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Backshop.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in die Filiale einer Backshop-Kette an der Hausmannstraße ein. Nachdem sich die Täter irgendwann zwischen 20.00 Uhr und 03.00 Uhr Zugang verschafft hatten, suchten sie in den Räumen nach Beute und gingen dabei auch verschlossene Behältnisse an. Was genau mitgenommen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise in Verbindung mit dem Einbruch geben können, sich bei der Kripo in Blomberg unter 05235 / 96930 zu melden.

