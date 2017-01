POL-LIP: Detmold. Handtasche geraubt - Täter gefasst.

Lippe (ots) - Einer 73-jährigen Frau ist am Donnerstagmittag die Handtasche geraubt worden. Die Täter konnten später festgenommen werden. Großen Anteil an der Klärung hatte ein couragierter Zeuge. Zum Ablauf des Geschehens: Das Opfer bewegte sich gegen 11.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg des Anna-von-Schilgen-Wegs in Richtung Behringstraße. Unmittelbar nach dem Passieren der Bahnunterführung wurde ihr gewaltsam die Handtasche entrissen. Glücklicherweise kam sie mit dem Schrecken davon und wurde nicht ernsthaft verletzt, denn den Handtaschenriemen hatte sie quer über die Schulter, also über den Kopf, gelegt. Anschließend rannten zwei männliche Personen in Richtung Wehrenhagenstraße davon. Die Frau rief unterdessen laut um Hilfe, was einen 62-jährigen Anwohner dazu bewegte, sich sofort einen der beiden Täter zu greifen, als dieser nahe an ihm vorbei lief. Der 21-jährige dringend tatverdächtige Detmolder leistete dabei keine Gegenwehr, sondern ließ sich bereitwillig bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, während sein mutmaßlicher Komplize weiter in Richtung Prinzengarten floh. Im Rahmen der Fahndung konnte dann schließlich auch der andere festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Detmold. Er hatte der Frau die Handtasche entrissen. Beide gaben die Tat in ihren Vernehmungen zu und werden sich demnächst dafür entsprechend verantworten müssen. Einer von ihnen ist bereits polizeilich bekannt. Der Dank gebührt dem aufmerksamen Zeugen und Helfer, durch den die Tat schnell aufgeklärt werden konnte!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell