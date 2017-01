POL-LIP: Lippe. Das erwartete Chaos blieb aus - aber ein schwerer Unfall mit fünf Verletzten.

Lippe (ots) - Tief "Egon" hat glücklicherweise nicht so über dem Lipperland gewütet, wie es befürchtet worden war. Erst mit einsetzendem Schneefall im morgendlichen Berufsverkehr am Freitag gab es die ersten Verkehrsbehinderungen und kleineren "Ausrutscher". Allerdings ereignete sich ein schwerer Unfall gegen 08.45 Uhr auf der Extertalstraße zwischen Barntrup und Alverdissen. Eine 47-jährige Fahrerin war in ihrem Opel Insignia in Richtung Barntrup unterwegs und fuhr vorsichtig auf dem glatten Gefällestück, als ein 57-Jähriger mit seinem VW Phaeton von hinten aufschloss und zum Überholen ansetzte. Dabei geriet der VW ins Schlingern und berührte zunächst den Opel, der dadurch von der Straße abkam und in den Graben rutschte. Der VW-Fahrer verlor selbst die Kontrolle über seinen Wagen, der anfing sich auf der Straße zu drehen und schließlich in den Straßengraben rutschte. Dabei schlug er mit der linksseitigen Dachkante gegen einen Baum. Der Fahrer und ein hinter ihm im Fond sitzender Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Zwei weitere Mitfahrerinnen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Die Opel-Fahrerin erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 40.000 Euro. Bis gegen 10.30 Uhr wird die Extertalstraße auf dem Abschnitt für den Verkehr gesperrt bleiben. Darüber hinaus kam es zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen in den Höhenlagen, weil der Schwerverkehr Mühe hatte, vorwärts zu kommen. Die Gauseköte musste am Vormittag komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell