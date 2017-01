POL-LIP: Bad Salzuflen. Verursacher unbekannt.

Lippe (ots) - Auf dem Marktkaufparkplatz an der Hoffmannstraße ist ein schwarzer Ford S-Max beschädigt worden. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Der Wagen stand am Mittwoch von 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr in einer der Parktaschen und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug entlang der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

