POL-LIP: Bad Salzuflen. Hoher Sachschaden.

Lippe (ots) - Auf dem Parkplatz des Hit-Marktes an der Schloßstraße in Schötmar ist am Mittwoch ein schwarzer Ford Kuga beschädigt worden. Der Wagen stand auf dem geschlossenen Parkdeck in der Nähe des Einkaufswagendepots in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Heckklappe beschädigt. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, verschwand der Verursacher. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

