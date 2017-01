POL-LIP: Barntrup. In Anbau eingedrungen.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter sind in den zurückliegenden 10 Tagen in den Anbau eines Hauses an der Bellenbruchstraße eingedrungen. Die Fremden suchten dort nach Beute und verschwanden mit einem Flachbildfernseher der Marke LG und zwei weißen Lautsprechertürmen (Höhe circa einen Meter pro Box) der Marke Jamo S606. Wem etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang aufgefallen ist oder wer Angaben zum Verbleib der auffälligen Beute machen kann, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

