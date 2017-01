POL-LIP: Bad Salzuflen. Etliche Verstöße bei Kontrollen festgestellt.

Lippe (ots) - Unter zeitweise widrigen Wetterbedingungen haben Polizeibeamte der Wache Bad Salzuflen am Dienstag an verschiedenen Standorten in Bad Salzuflen Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Gurt- und Handyverstöße am Steuer durchgeführt. Immer wieder kommt es nachweislich zu Verkehrsunfällen, weil Fahrerinnen der Fahrer am Steuer abgelenkt sind, beispielsweise durch die Benutzung eines Handys. Welche fatalen Folgen das haben kann, ist in den letzten Wochen und Monaten bereits auf Landesebene durch verschiedenste polizeiliche Kampagnen deutlich gemacht worden (auch in Lippe) und steht auch weiterhin auf der Agenda des Präventionskataloges. Die reine Nutzung zieht schon eine Anzeige nach sich, von anderen Konsequenzen im Zusammenhang mit dadurch ausgelösten Verkehrsunfällen mal ganz zu schweigen. Insgesamt wurden im Laufe des Tages 14 Fahrer/innen mit einem Handy am Ohr während der Fahrt erwischt und zur Rechenschaft gezogen. Vier weitere waren während der Fahrt nicht angeschnallt und zwei andere bekamen eine Anzeige wegen Verstoßes im Zusammenhang mit einem Fußgängerüberweg und wegen eines Verstoßes im Zusammenhang mit dem Führerscheinrecht. Ein 32-Jähriger aus dem Bereich Herford ist unter Drogen am Steuer erwischt worden und zwei weitere Fahrer hatten ihre Fahrzeuge nicht versichert, was strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird. Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen dieser Art, nicht nur in Bad Salzuflen, durchführen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell