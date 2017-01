POL-LIP: Leopoldshöhe. Versuchte Einbrüche.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter versucht in zwei Mehrfamilienhäuser "Im Evenhauserholz" im Ortsteil Krentrup zu gelangen. Bei dem Versuch sind beide Hauseingangstüren beschädigt worden, blieben aber zu, so dass der oder die Täter wieder verschwanden. Vielleicht fühlten sie sich auch gestört und gaben auf. Die Tatzeit lässt sich zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr eingrenzen. Hinweise und Beobachtungen in der Sache nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

