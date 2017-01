POL-LIP: Lügde. Radfahrerin kollidierte mit PKW.

Lippe (ots) - Auf der Pyrmonter Straße ist am Dienstagmittag eine 47-jährige Radfahrerin mit einem PKW zusammen gestoßen und anschließend ins Klinikum gebracht worden. Ein 52-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit seinem Volvo in Richtung Lügde unterwegs. In Höhe des Wiesenwegs überquerte plötzlich die Radfahrerin, aus diesem kommend, die Straße. Der Autofahrer bremste zwar noch, dennoch kam es zur Kollision. Nach derzeit vorliegenden Informationen erlitt die Radlerin offensichtlich keine schweren bzw. lebensbedrohlichen Verletzungen. Das Verkehrskommissariat Lemgo bittet nun mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 05261 / 9330 in Lemgo zu melden.

