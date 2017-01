POL-LIP: Detmold. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Lippe (ots) - An der Ecke "Berliner Allee / Johannettentaler Straße" ist am frühen Dienstagabend eine Autofahrerin von einem Unbekannten angesprochen worden, der dabei obszöne Gesten machte. Die 21-jährige Frau saß gegen 19.30 Uhr in ihrem geparkten PKW, als sich der Unbekannte plötzlich näherte und auf die Fahrertür zuging. Die Frau verriegelte den Wagen, so dass die Tür nicht zu öffnen war. Der Fremde forderte sie mit Worten auf, doch die Tür zu öffnen und gestikulierte dabei in obszöner Art und Weise. Als die Frau ihr Handy zückte, verschwand der Unbekannte in Richtung Willi-Hofmann-Straße. Die Polizei erhielt leider erst gegen 22.00 Uhr Kenntnis von dem Vorfall, so dass der Fremde bereits "über alle Berge" war. Der Mann ist um die 40 Jahre alt, blond, blauäugig und trug eine helle Jeans mit einem schwarzen Gürtel, den eine auffällige, eckige und glänzende Silberschnalle zierte. Er sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu der Person machen kann, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 mit dem KK Detmold in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell