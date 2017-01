POL-LIP: Lippe. Warnung vor falschen Polizeibeamten - Anrufer offensichtlich in ganz Lippe aktiv.

Lippe (ots) - Wir berichteten am Dienstag von falschen Polizeibeamten, die sich telefonisch bei Bewohnern im Bereich Lage gemeldet und versucht haben, Auskünfte über persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse der Angerufenen zu bekommen. Zur Erinnerung: Die Anrufer meldeten sich unter Anschlüssen im Lagenser Ortsnetz und gaben vor, Polizeibeamte zu sein. Man hätte zwei Täter festgenommen, bei denen eine Liste mit Namen und möglichen Tatorten gefunden worden sei. Darunter auch der Name der Angerufenen. Als die Anrufer dann versuchten, durch entsprechende Fragestellungen persönliche Auskünfte zu bekommen, wurde das Gespräch seitens der Angerufenen abgebrochen und beendet. Die Masche ist hinlänglich bekannt und die Polizei warnt vor ihr. Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie solche Gespräche entgegen nehmen. Die Legenden der Anrufer sind unterschiedlich. Mal geben Sie sich als Beamte aus Wiesbaden, mal von der örtlichen Polizei und auch schon mal als Angehörige eines Landeskriminalamtes aus. Oftmals wird im Telefondisplay dabei sogar eine existente Polizeirufnummer angezeigt, die allerdings nicht echt ist sondern durch technische Manipulation den Eindruck des echten Anrufers signalisieren soll. Mittlerweile sind weitere Anrufe im Bereich Detmold bekannt geworden. Es ist davon auszugehen, dass auch übrige Städte und Gemeinden des Kreises Lippe im Fokus sind! Merken Sie sich während eines möglichen Anrufes bzw. Gesprächsansatzes so viele Details wie irgend möglich im Hinblick auf den unbekannten Anrufer und geben Sie auf keinen Fall persönliche Dinge wie z.B. Angaben zu Bargeld, sonstigen Wertsachen oder aber zu Konten bzw. Kontonummer preis. Informieren Sie bei Erhalt eines solchen Anrufs IHRE Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell