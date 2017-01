POL-LIP: Bad Salzuflen. Radfahrerin wich aus und verletzte sich.

Lippe (ots) - Auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße ist am Montagvormittag eine 36-jährige Radfahrerin einem entgegen kommenden Roller ausgewichen und gestürzt. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr, als die Radlerin auf dem Weg zur Herforder Straße war. Sie hatte den Salzufler Bahnhof bereits passiert, als ihr auf dem nachfolgenden Stück ein motorisierter Roller entgegen kam, dessen Fahrer direkt auf sie zufuhr. Die Frau wich nach rechts aus und stürzte in ein angrenzendes Gebüsch. Dabei verletzte sie sich und musste später ärztlich behandelt werden. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Bei dem Rollerfahrer, der in Richtung Schötmar weiter fuhr, hat es sich um eine völlig dunkel gekleidete männliche Person gehandelt. Er trug einen schwarzen Helm, auf dem eine Art "Hahnenkamm" aufgeklebt war. Der Roller ist dunkelfarben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

