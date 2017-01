POL-LIP: Lage. Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus.

Lippe (ots) - Wieder einmal hat ein falscher "Polizeibeamter" telefonisch versucht, sich bei einer Familie Auskünfte über deren finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse zu verschaffen. Am Mittwochabend meldete sich die männliche Stimme bei einem Anschluss im Ortsteil Müssen und gab vor, Polizeibeamter zu sein. Man hätte zwei Täter festgenommen, bei denen eine Liste mit Namen und möglichen Tatorten gefunden worden sei. Darunter auch der Name des Anrufers. Als der Unbekannte dann versuchte, durch entsprechende Fragestellungen persönliche Auskünfte zu bekommen, wurde das Gespräch seitens des Angerufenen abgebrochen und beendet. Die Masche ist hinlänglich bekannt und die Polizei warnt vor ihr. Seien Sie wachsam, wenn Sie solche Gespräche entgegen nehmen. Oftmals wird im Telefondisplay dabei sogar eine existente Polizeirufnummer angezeigt. Dennoch handelt es sich in solchen Fällen nicht um den richtigen (echten) Polizeianschluss. Geben Sie auf keinen Fall persönliche Dinge wie z.B. Angaben zu Bargeld, sonstigen Wertsachen oder aber zu Konten bzw. Kontonummer preis und unterrichten Sie bei Erhalten eines solchen Anrufs IHRE Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell