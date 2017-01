POL-LIP: Kalletal-Brosen. Zigarettenautomat gefunden.

Lippe (ots) - Passanten haben am Montagmittag auf einem geschotterten Betriebsweg, etwa 30 Meter von der Broser Straße entfernt, einen aufgebrochenen Zigarettenautomat gefunden. Das völlig zerstörte Gerät war mit einem Werkzeug bearbeitet und entsprechend geleert worden. Ermittlungen ergaben, dass es in der Nacht zuvor (Nacht zum Montag) gegen 01.00 Uhr von der Lemgoer Straße in Hohenhausen abgebaut und gestohlen wurde. Die Täter werden mit Sicherheit ein Fahrzeug zur Verfügung gehabt haben, mit dem sie den Automat in Richtung Broser Straße fuhren, um ihn dort zu knacken. Die Lemgoer Kripo bittet nun Zeugen, denen in diesem Zusammenhang, sowohl am Tatort als auch am späteren Fundort, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich in Lemgo unter 05261 / 9330 zu melden.

