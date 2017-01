POL-LIP: Schlangen. Auto durch Spanngurtteil beschädigt.

Lippe (ots) - Auf der B1, etwa 200 Meter vor dem Rastplatz "Bärental" in Richtung Schlangen, ist am Montagabend ein Autofahrer über ein Metallteil gefahren, wodurch sein Mercedes hinterher nicht mehr fahrbereit war. Der 35-Jährige war gegen 18.00 Uhr auf dem Teilstück zwischen Horn und Kohlstädt in Richtung Schlangen unterwegs, als es plötzlich einen Knall an seinem Fahrzeug gab. Er rollte auf dem nahe gelegenen Parkplatz aus und sah sich nach der Ursache um. Er war mit dem rechten Vorderrad über ein größeres Spanngurtschloss gefahren, das offensichtlich von der Ladungssicherung eines Fahrzeugs, evtl. LKW, stammt und während der Fahrt verloren ging. Durch den Schaden war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet nun mögliche Zeugen, denen eventuell im Zusammenhang mit dem verlorenen Gegenstand auf der Strecke etwas aufgefallen ist, sich unter 05231 / 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell