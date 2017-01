POL-LIP: Augustdorf. Werkzeuge erbeutet.

Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in ein Haus am Amselweg eingebrochen und haben dort nach Beute gesucht. Nachdem sie sich Zugang zu dem im Renovierungsstadium befindlichen Gebäude verschafft hatten, stahlen sie einen Winkelschleifer der Marke Metabo, eine Bohrmaschine der Marke Makita und ein so genanntes Baustellenradio. Hinweise in der Sache bitte an das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell