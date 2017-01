POL-LIP: Detmold. Ford Fiesta beschädigt.

Lippe (ots) - Auf dem Parkplatz des Klinikums an der Robert-Koch-Straße ist am Montag ein Ford Fiesta beschädigt worden. Der graue Wagen stand dort in der Zeit von 07.30 Uhr bis gegen 12.30 Uhr und wurde hinten links durch ein unbekanntes Fahrzeug berührt dessen Fahrerin oder Fahrer sich bislang nicht gemeldet hat, um für den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro aufzukommen. Hinweise in diesem Fall nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell