POL-LIP: Detmold. Kollision in der Friedrichstraße.

Lippe (ots) - Ein grauer Peugeot vom Typ 206 ist in der vergangenen Woche in der Friedrichstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Wagen stand von Dienstag (3. Januar), 13.00 Uhr, bis Mittwoch (4. Januar), 11.30 Uhr, auf halber Höhe in der Friedrichstraße zwischen Meierstraße und Lange Straße und wurde im Bereich der Fahrertür durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt, dessen Fahrer oder Fahrerin sich bislang nicht gemeldet hat. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen. Das Fahrzeug parkte mit der Front in Richtung Fußgängerzone. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise in dem Zusammenhang geben kann, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

